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В ДНР сообщили о стягивании резервов ВСУ под Артемовск

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ с вечера 2 февраля стягивают резервы под Артемовск
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Фото: Global Look Press/Edgar GutiÃ©rrez
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) спешно стягивают свои резервы под Артемовск (украинское название — Бахмут) с вечера 2 февраля. Об этом в пятницу, 3 февраля, заявил агентству «РИА Новости» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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«Противник начал в спешке стягивать дополнительные резервы под Артемовск», ― отметил он.

По словам Кимаковского, отвода украинских войск от Артемовска пока не наблюдается.

«По данным разведки, есть информация, что в Киеве идет борьба: отводить войска из Артемовска или нет», ― добавил советник Пушилина.

Ранее в этот день Игорь Кимаковский заявил, что российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску.

1 февраля военный эксперт, экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще могут предпринять попытки сбежать из Артемовска, однако все дороги, ведущие в город, обстреливаются российскими войсками.

Марочко подчеркнул, что для украинских военных попытка отступить может обернуться катастрофой. Он также добавил, что российской армии осталось около 10 км, чтобы полностью окружить Артемовск.

30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

До этого, 20 января, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о начале СВО было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне усиления обстрелов со стороны украинских военных.

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