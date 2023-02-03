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В ДНР заявили о скором взятии Артемовска в огневое кольцо

Советник Пушилина Кимаковский: российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российская артиллерия взяла под контроль все подходы к Артемовску (украинское название — Бахмут). Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил агентству «РИА Новости» советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

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«В Артемовске намечается самый большой успех: там союзные силы близки к тому, чтобы взять под огневой контроль кольцо вокруг города. То есть мы приближаемся к оперативному окружению города», ― отметил Кимаковский.

Он добавил, что российские войска закрепились на восточных окраинах Артемовска.

«Наша артиллерия уже полностью контролирует все подходы к городу», ― подчеркнул Кимаковский.

Ранее, 1 февраля, военный эксперт, экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще могут предпринять попытки сбежать из Артемовска, однако все дороги, ведущие в город, обстреливаются российскими войсками.

Марочко подчеркнул, что для украинских военных попытка отступить может обернуться катастрофой. Он также добавил, что российской армии осталось около 10 км, чтобы полностью окружить Артемовск.

30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском направлении в ДНР. По его словам, на этом направлении сохраняется высокая интенсивность атак ВС РФ.

До этого, 20 января, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о начале СВО было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне усиления обстрелов со стороны украинских военных.

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