Если Киев получит ракеты с дальностью поражения до 300 км, то он готов гарантировать, что такое оружие не будет использовано для нанесения ударов по территории России. Об этом 2 февраля заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Как сообщает издание «Страна.ua», такое обещание он дал на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии.

«Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию», — приводит издание слова Резникова.

При это он заявил, что для использования таких ракет у Киева есть достаточно целей и в зоне проведения Россией специальной военной операции (СВО). Кроме того, он заверил, что удары по ним будут координироваться с западными партнерами Украины.

31 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет активные переговоры со своими западными союзниками о поставках истребителей и ракет с дальностью поражения 300 км.

В тот же день агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США планируют впервые передать Украине ракеты большой дальности в рамках очередного транша, общая стоимость которого составит $2,2 млрд.

Украина и ранее просила дальнобойные ракеты. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 28 ноября попросил у Запада ракеты дальностью 800 км. По его словам, они якобы позволят Киеву решить энергетические проблемы.

Еще в мае заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что в случае атаки российских городов Вооруженные силы России нанесут ответные удары по пунктам принятия решений.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт и становятся его непосредственными участниками. Кроме того, ранее Киев обещал не атаковать российскую территорию, однако как указывали эксперты, у РФ и Украины разные взгляды на территориальные реалии. В частности, Киев до сих пор не признает российскую принадлежность Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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