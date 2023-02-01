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Reuters узнало о планах США выделить Украине ракеты большей дальности

Reuters: США выделят Украине пакет военной помощи на $2,2 млрд с ракетами большей дальности
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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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США планируют впервые передать Украине ракеты большой дальности в рамках очередного транша, общая стоимость которого составит $2,2 млрд. Об этом во вторник, 31 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

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«Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение», — говорится в публикации.

При этом агентство не уточняет, о каких именно ракетах идет речь.

Ранее в этот день заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон сообщила, что Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Киеву в ближайшее время.

Тогда же президент США Джо Байден заявил, что собирается провести телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским о вооружениях и обсудить запрос Киева на поставку истребителей и ракет с большой дальностью действия.

При этом 30 января лидер Соединенных Штатов заявил, что его администрация не планирует отправлять Киеву истребители F-16.

25 января стало известно о новом пакете военной помощи для Украины, который, с учетом поставок танков Abrams, составит $400 млн. Сообщалось, что в него войдут 31 танк Abrams со снарядами калибра 120 мм и «другими боеприпасами», восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения.

Зеленский в свою очередь заявил, что Киев также рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. По словам президента, партнеры должны расширять сотрудничество военное сотрудничество с Украиной.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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