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В Белом доме заявили о возможном новом пакете помощи Киеву

В Белом доме заявили, что США могут вскоре объявить о новой военной помощи Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Douglas Lorance
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В ближайшее время Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Об этом 31 января заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

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«Полагаю, что мы скоро сможем объявить о новом пакете помощи [Украине] в сфере безопасности», — сказала она на брифинге для журналистов.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что собирается провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о поставках вооружений. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналиста по поводу просьб президента Украины Владимира Зеленского о поставках западных истребителей и ракет с большой дальностью действия.

Днем ранее президент США заявил, что у его администрации нет планов поставлять Киеву истребители F-16.

25 января в Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи Украине, который, с учетом поставок танков Abrams, составит $400 млн. Сообщалось, что в него войдут 31 танк Abrams со снарядами калибра 120 мм и «другими боеприпасами», восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения.

В тот же день Байден, выступая на брифинге, объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Американский лидер подчеркнул, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отметили в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

Зеленский в свою очередь заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 29 января заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что такой шаг властей США, как поставка Киеву танков, является «крайне деструктивным», указав на то, что в Белом доме не оставляют попыток «реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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