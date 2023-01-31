Байден заявил о планах обсудить с Зеленским запрашиваемое Киевом оружие

Президент США Джо Байден собирается провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о поставках вооружений. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос по поводу просьб Зеленского о поставках западных истребителей и ракет с большой дальностью действия.

«Мы собираемся поговорить», — сказал Байден, не сообщив других подробностей.

Днем ранее президент США заявил, что у его администрации нет планов поставлять Киеву истребители F-16. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину.

В свою очередь, в тот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из трех критериев. Во-первых, поставки должны приносить пользу украинской армии. Во-вторых, поставки не должны приводить к эскалации конфликта, и третий критерий — они не должны ослаблять обороноспособность французской армии.

О готовности передать Украине F-16 тогда же заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, однако, что еще не получал соответствующих запросов от Киева.

В тот же день президент Литвы призвал страны Запада перейти «красные линии» и дать Киеву истребители. Он указал на то, что другие «красные линии», ранее широко обсуждаемые, Запад уже давно перешел. В качестве примера Науседа привел поставку танков на Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 29 января, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что такой шаг властей США, как поставка Киеву танков, является «крайне деструктивным», указав на то, что в Белом доме не оставляют попыток «реализовать выраженный эскалационный сценарий на Украине».

26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.