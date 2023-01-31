Кулеба заявил о переговорах по передаче Киеву дальнобойных ракет и истребителей

Киев ведет активные переговоры со своими западными союзниками о поставках истребителей и ракет с дальностью поражения 300 км. Об этом 31 января заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В первую очередь речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км. Это не является оружием эскалации, это оружие защиты и сдерживания», — передает его слова украинское издание «Страна.ua».

25 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Президент США Джо Байден заявил, что у его администрации нет планов поставлять Киеву истребители F-16. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заверил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину.

Однако не все страны придерживаются такого подхода в этом вопросе. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка западными странами истребителей Украине возможна, но должна исходить из определенных критериев.

О готовности передать Украине F-16 тогда же заявил и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, добавив, однако, что еще не получал соответствующих запросов от Киева.

В тот же день президент Литвы призвал страны Запада перейти «красные линии» и дать Киеву истребители. Он указал на то, что другие «красные линии», ранее широко обсуждаемые, Запад уже давно перешел. В качестве примера Гитанас Науседа привел «ранее невозможную» поставку танков Германией на Украину.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что Варшава может передать Киеву свои истребители F-16 только в координации с Североатлантическим альянсом.

31 января бывший офицер корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение, что поставки истребителей Украине не решат ситуации на поле боя. Бывший офицер обратил внимание, что для пользования западными самолетами украинским летчикам понадобятся месяцы, если не годы тренировок и обучения. В связи с этим Риттер заявил, что украинские Военно-воздушные силы просто не справятся с зарубежной техникой.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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