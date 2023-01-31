Реклама
Прямой эфир
Общество
Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
Общество
Рогов сообщил об отступлении ВСУ с первой линии обороны в Запорожской области
Мир
В Кремле назвали Минские соглашения ширмой Запада для подготовки Украины
Политика
Песков указал на продолжение отслеживания Москвой соблюдения прав Сапеги
Мир
Киев не выполнил целиком ни одно предписание по борьбе с коррупцией в 2022 году
Общество
В Кремле не подтвердили слухи о планах переименовать Волгоград в Сталинград
Мир
Пушков заявил об отсутствии у руководства ФРГ опыта и знаний в политике
Мир
Президент Венгрии указала на важную роль РФ и выступила за мир на Украине
Мир
Пентагон объявил о готовности использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи
Мир
МИД Украины назвал слова президента Хорватии Милановича о Крыме неприемлемыми
Мир
Захарова указала на осознание Западом причастности США к конфликту на Украине
Армия
В Запорожской области нанесли удар по пытавшемуся прорваться отряду ВСУ
Сюжет:

Президент Литвы призвал страны Запада перейти «красные линии» и дать Киеву истребители

0
Фото: REUTERS/Joseph Campbell
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что страны Запада должны переступить «красные линии» и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты.

Отменить бронь: что ВС России могут противопоставить западным танкам
Современные ПТРК способны поражать любые типы машин европейского и американского производства

По его словам, сегодня Украина остро нуждается в танках, истребителях, ракетах дальнего радиуса действия и «было бы очень хорошо, если бы этот первоначальный процесс принятия решений был как можно короче».

«Истребители, ракеты дальнего действия — это существенная военная помощь. И сейчас... необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти «красные линии» необходимо переступить», — сказал он LRT TV 30 января.

Он указал на то, что другие «красные линии», ранее широко обсуждаемые, Запад уже давно перешел. В качестве примера Науседа привел «ранее невозможную» поставку танков Германией на Украину.

«В начале конфликта Германия категорически заявила, что пришлет только жилеты, каски и подобное снаряжение, но никак не оружие. Но эта «красная черта» давно перейдена. Этот Рубикон перейден таким образом, что я очень надеюсь, что и новая «красная черта» тоже будет перейдена», — заявил он.

Ранее в тот же день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна готова рассмотреть вопрос передачи истребителей Киеву. По словам нидерландского премьера, у Амстердама нет табу в отношении военной поддержки Украины.

Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности поставок истребителей Украине странами Запада. Однако он подчеркнул, что передача таких вооружений не должна привести к эскалации конфликта.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что у его администрации нет планов поставлять Киеву истребители F-16. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину.

25 января украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять наше сотрудничество в артиллерии».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023