Президент Литвы призвал страны Запада перейти «красные линии» и дать Киеву истребители

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что страны Запада должны переступить «красные линии» и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты.

По его словам, сегодня Украина остро нуждается в танках, истребителях, ракетах дальнего радиуса действия и «было бы очень хорошо, если бы этот первоначальный процесс принятия решений был как можно короче».

«Истребители, ракеты дальнего действия — это существенная военная помощь. И сейчас... необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти «красные линии» необходимо переступить», — сказал он LRT TV 30 января.

Он указал на то, что другие «красные линии», ранее широко обсуждаемые, Запад уже давно перешел. В качестве примера Науседа привел «ранее невозможную» поставку танков Германией на Украину.

«В начале конфликта Германия категорически заявила, что пришлет только жилеты, каски и подобное снаряжение, но никак не оружие. Но эта «красная черта» давно перейдена. Этот Рубикон перейден таким образом, что я очень надеюсь, что и новая «красная черта» тоже будет перейдена», — заявил он.

Ранее в тот же день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна готова рассмотреть вопрос передачи истребителей Киеву. По словам нидерландского премьера, у Амстердама нет табу в отношении военной поддержки Украины.

Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности поставок истребителей Украине странами Запада. Однако он подчеркнул, что передача таких вооружений не должна привести к эскалации конфликта.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что у его администрации нет планов поставлять Киеву истребители F-16. Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину.

25 января украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять наше сотрудничество в артиллерии».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.