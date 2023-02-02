Лавров заявил о нахождении РФ в эпицентре геополитической битвы

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что РФ находится в эпицентре геополитической битвы. Об этом он заявил 2 февраля в ходе интервью для агентства «РИА Новости».

«Мы находимся в центре геополитической битвы. Даже не надо сомневаться в этом. И те, кто на передовой решает практические задачи, они делают важнейшее дело. Они герои, и подвиги, которые они совершают, - это и подвиги во имя будущего человечества, позволяющие не допустить создания условий для полной гегемонии Соединенных Штатов, которые декларированы в их доктринальных документах», — отметил он.

Лавров также подчеркнул, что Запад стремиться нанести России такое поражение, от которого она не сможет оправиться еще в течение нескольких десятилетий и добавил, что это является открытой декларацией желания решить «русский вопрос».

«Все те заявления, которые звучат со стороны его поклонников и кукловодов, ну я не вижу возможности расценивать их иначе как попытку окончательно решить «русский вопрос». Россия должна получить стратегическое поражение и чтобы долго не поднялась. Урсула фон дер Ляйен <…> заявила что итогом войны должно стать поражение России, и такое поражение, чтобы она десятилетия, долгие десятилетия, не могла восстановить свою экономику», — сообщает министр.

Ранее 2 февраля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что власти США не настроены на дипломатическое урегулирование украинского конфликта, речь идет о «поддержании контролируемого накала». По его мнению, американцы осознают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и «при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих». Вашингтон не скрывает, что цель США на Украине состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее.

До этого, 1 февраля, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил о том, что расширение военной поддержки Украины указывает на готовность Запада к любым крайностям в противостоянии с Россией. Он отметил, что США вместе с единомышленниками намерены вести борьбу с Россией «до последнего украинца».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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