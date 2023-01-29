Трамп назвал Байдена приведшим человечество ко грани Третьей мировой войны лидером

Человечество оказалось на грани Третьей мировой войны, и завел его туда американский президент Джо Байден. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина 28 января, трансляцию которого вел телеканал NewsMax.

«Джо Байден подвел нас ко грани Третьей мировой войны. Если кто не в курсе, то мы тут, на грани Третьей мировой. Став президентом, я принесу мир посредством силы, чего ранее никогда не случалось», — заявил он.

Трамп уверен, что будь он переизбран в 2020 году, конфликта между Россией и Украиной не было бы. Даже сейчас, уверен бизнесмен и политик, он смог бы за сутки привести стороны к «мирной сделке».

Ранее, 8 октября 2022 года, Трамп заявил, что риторика правительства Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы он находился на посту президента.

В тот же день Трамп заявил о необходимости США потребовать немедленных переговоров о мирном прекращении конфликта на Украине, в противном случае это может перерасти в Третью мировую войну. По словам бывшего американского лидера, сегодня люди не понимают мощностей атомной энергии, говоря о ядерном оружии.

В начале августа он также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен был пойти на соглашение с российским лидером Владимиром Путиным и отказаться от идеи вступить в НАТО. Кроме того, по мнению Трампа, Киев должен был отказаться от территориальных претензий на Крым.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.