 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Культура
Фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел»
Общество
Минюст РФ признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина
Мир
Бразилия отказала ФРГ в поставке снарядов к танкам Leopard для Киева
Спорт
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах НХЛ
Мир
Почти 40 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Происшествия
Пожар площадью более 2 тыс. кв. м полыхает на территории рынка «Синдика» в Подмосковье
Мир
В ООН осудили атаку на посольство Азербайджана в Иране
Армия
Посол Украины во Франции рассказал о планах Запада передать Киеву 321 тяжелый танк
Мир
США призвали возобновить переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО
Культура
Кинотеатр «Ударник» в Москве восстановят для показов фестивального кино
Мир
На Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю
Мир
Число погибших при теракте в Иерусалиме увеличилось до восьми
/

Возвращение строптивого: камбэк Трампа и чемпион по пряткам

«Известия» выбрали самые любопытные и шокирующие события в мире
Фото: Global Look Press/Liu Jie
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Что омрачает грядущее возвращение экс-президента США на популярнейшие социальные платформы, как, желая уколоть Сергея Лаврова, немцы обидели Африку и чего стоит 18-летнее тело в возрасте 45. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».

Дождался

На этой неделе компания Meta, которой принадлежат соцсети Instagram и Facebook, (организация признана в России экстремистской) сообщила, что в ближайшее время разблокирует аккаунты экс-президента США Дональда Трампа. Как пояснил такое решение глава Meta по глобальным вопросам Ник Клегг, страницы бывшего американского лидера больше не представляют серьезного риска для безопасности общественности, которая «должна иметь возможность слышать, что говорят их политики».

Возвращение строптивого_5
Аккаунт Дональда Трампа
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
Старики-разбойники: США готовятся к старту президентской кампании
Битва за пост главы государства обещает быть беспрецедентно горячей

Трамп был отправлен в соцсетях в бан вскоре после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года за посты, которые сочли прославлением насилия. Заблокировала тогда его аккаунт и Twitter. Впрочем, эта соцсеть стала первой, решившей вернуть экс-президенту право на свои услуги. В ноябре прошлого года новый владелец компании Илон Маск даже провел опрос среди пользователей, давших зеленый свет на возвращение Трампа в Twitter. И, кстати, за два месяца, прошедшие с момента разблокировки, 45-й президент США практически целиком восстановил свою аудиторию — сейчас у него 88 млн подписчиков в Twitter против 90 млн в начале 2021 года.

Впрочем, в возвращении Трампа в соцсети есть и загвоздка. В 2021-м он создал собственную соцсеть Truth Social. И, согласно эксклюзивному соглашению с ней, экс-президент обязан размещать пост первым именно на этой, куда менее читаемой, платформе — за шесть часов до любой другой. Это значит, что, если он разместит пост на Facebook или Twitter раньше, в Truth Social на него могут подать в суд.

Не рой другому яму

На фоне окончательно испорченных отношений России и Запада постоянный «обмен любезностями» между дипломатами обеих сторон давно стал делом чуть ли не повседневным и привычным. Однако попытка представителей ФРГ подколоть министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, совершавшего на этой неделе турне по Африке, обернулась против самой же Германии.

Возвращение строптивого_1
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тхули Дладла во время встречи в рамках визита в южноафриканское королевство Эсватини

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тхули Дладла во время встречи в рамках визита в южноафриканское королевство Эсватини

Фото: РИА Новости/МИД РФ
Африка прекрасна: почему США ринулись укреплять связи с континентом
И какую роль в этом сыграли Китай и Россия

24 января МИД ФРГ в своем Twitter-аккаунте написал, что Сергей Лавров приехал в Африку не затем, чтобы посмотреть леопардов, а чтобы вновь попытаться оправдать военные действия России на Украине. Был изображенный в виде эмодзи леопард отсылкой к названию немецких тяжелых боевых танков Leopard 2, отправку которых Киеву Берлин санкционировал на этой неделе, или нет, но только шпилька уколола не того. На твит, просмотренный более 2 млн раз, обиделись африканцы. В частности, пресс-секретарь председателя Африканского союза Муссы Факи Махамата Эбба Калондо возмутилась тем, что в представлении Германии Африканский континент был изображен только как место обитания диких животных.

«Внешняя политика — это не шутка, и ее не следует использовать для того, чтобы набирать дешевые геополитические очки, иллюстрируя целый континент колониальными тропами», — написала Калондо в ответ на твит МИД Германии.

Немцам только и осталось, что принести извинения.

Чемпион по пряткам

История, случившаяся на днях с подростком из Бангладеш, показала, что проклинаемые многими родителями игры в телефоне порой безопаснее для детей, чем игры на свежем воздухе.

Возвращение строптивого_2
Контейнер в порту Малайзии
Фото: соцсети

15-летний Фахим из портового города Читтагонг играл с друзьями в прятки. Он не придумал ничего лучше, чем спрятаться в грузовом контейнере. Но на беду мальчишка случайно заперся внутри, а позже еще и заснул. В это время портовые рабочие погрузили контейнер на корабль, отправлявшийся в Малайзию. И уже только в этой стране, спустя шесть дней пути по морю, в течение которых никто ни разу так и не услышал крика ребенка, Фахима обнаружили местные таможенники.

Поскольку мальчик не знал местного языка, он не смог внятно объяснить, что с ним приключилось, и полиция некоторое время считала его жертвой торговли людьми. При этом большим вопросом осталось и то, как он сумел продержаться так долго без еды и воды.

Возвращение строптивого_3
Мальчик в порту Малайзии
Фото: соцсети

Сейчас ребенок находится в одной из больниц, куда он попал с крайним истощением, и когда он пойдет на поправку, местные власти отправят его домой — очевидно, уже более комфортным способом.

Ягодка опять

Немалое число выдуманных персонажей в литературе и кино — от Дориана Грея до героинь голливудского фильма «Смерть ей к лицу» — пытались чудесным образом добиться вечной молодости. Продлить ее, пусть и более банальными средствами, вроде уколов ботокса и пластических операций, стараются миллионы людей по всему миру в реальной жизни.

123

Фото: Horacio Villalobos
Брайан Джонсон в 40 лет

Но вряд ли кто-то заморачивался на теме сохранения молодости так, как 45-летний американский программист-миллионер Брайан Джонсон. Как сообщило на этой неделе агентство Bloomberg, предприниматель тратит около $2 млн в год, чтобы заполучить тело 18-летнего. Причем не только снаружи, но и внутри. И это стоит ему не только огромных денег, но и, что называется, силы воли и характера.

На Джонсона в его стараниях обратить процесс естественного старения вспять работает команда из 30 врачей во главе с 29-летним доктором регенеративной медицины Оливером Золманом. Под их чутким и дорогостоящим руководством Джонсон ежедневно тренируется, сидит на веганском питании, ограниченном 1977 калориями в день, принимает огромное число добавок (начиная от куркумы и цинка до небольшой дозы лития для здоровья мозга) и каждый месяц сдает анализы крови, делает магнитно-резонансную томографию и колоноскопию.

123

Фото: Dustin Giallanza
Брайан Джонсон в 45 лет

Долгие усилия привели к тому, что, как утверждает сам мужчина, он стал мировым рекордсменов по эпигенетическому изменению возраста на 5,1 года. По ряду отдельных показателей он оказался еще моложе: так, врачи заявили, что у него объем легких и физическая выносливость 18-летнего юноши, сердце 37-летнего и кожа 28-летнего. Ну а кроме того, согласно данным устройства, которое отслеживает частоту ночных эрекций у Джонсона, и с этим делом у него всё в порядке.

Праздника не будет: 31 декабря пока останется рабочим днем
Правительство не поддержало идею сделать день перед Новым годом выходным, но депутаты попыток не оставят

Алкоголь по расписанию

Кое-где в мире уже не раз бывали лозунги, вроде «Одна пачка — в одни руки» или, например, «Одна семья — один ребенок». В Кении на этой неделе ввели в обиход принцип «Один город — один паб».

Инициативу выдвинул вице-президент страны Ригати Гачагуа, который решил, что только так в среде кенийцев удастся побороть широко распространенный алкоголизм. Поэтому вскоре лишь одному питейному заведению на весь город будет позволено круглосуточно продавать спиртное. Всем остальным 2,2 тыс. лицензированным барам центрального региона страны разрешат это делать строго с 17:00 до 23:00. Если же заведения засекут за подачей алкогольных напитков во внеурочное время, их лицензии грозят тут же отозвать.

Возвращение строптивого_4
Бар в Кении
Фото: REUTERS

Впрочем, благая идея политика тут же вызвала опасения, что перекрытие кислорода нормальным барам приведет к росту самогоноварения. Тем более что в Кении этот процесс всегда был поставлен на широкую ногу. Один из самый известный самодельных напитков — чангаа, в состав которого добавляют коноплю, мякоть кактусов, щелочь, формалин и метанол, чаще именуется «убей меня быстро». И неспроста, поскольку его употребление уже не раз приводило к моментальным смертельным исходам.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023