Возвращение строптивого: камбэк Трампа и чемпион по пряткам

Что омрачает грядущее возвращение экс-президента США на популярнейшие социальные платформы, как, желая уколоть Сергея Лаврова, немцы обидели Африку и чего стоит 18-летнее тело в возрасте 45. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Дождался

На этой неделе компания Meta , которой принадлежат соцсети Instagram и Facebook, (организация признана в России экстремистской) сообщила, что в ближайшее время разблокирует аккаунты экс-президента США Дональда Трампа . Как пояснил такое решение глава Meta по глобальным вопросам Ник Клегг, страницы бывшего американского лидера больше не представляют серьезного риска для безопасности общественности , которая «должна иметь возможность слышать, что говорят их политики».

Возвращение строптивого_5 Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Трамп был отправлен в соцсетях в бан вскоре после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года за посты , которые сочли прославлением насилия. Заблокировала тогда его аккаунт и Twitter. Впрочем, эта соцсеть стала первой, решившей вернуть экс-президенту право на свои услуги. В ноябре прошлого года новый владелец компании Илон Маск даже провел опрос среди пользователей, давших зеленый свет на возвращение Трампа в Twitter. И, кстати, за два месяца, прошедшие с момента разблокировки, 45-й президент США практически целиком восстановил свою аудиторию — сейчас у него 88 млн подписчиков в Twitter против 90 млн в начале 2021 года.

Впрочем, в возвращении Трампа в соцсети есть и загвоздка. В 2021-м он создал собственную соцсеть Truth Social. И, согласно эксклюзивному соглашению с ней, экс-президент обязан размещать пост первым именно на этой, куда менее читаемой, платформе — за шесть часов до любой другой. Это значит, что, если он разместит пост на Facebook или Twitter раньше, в Truth Social на него могут подать в суд .

Не рой другому яму

На фоне окончательно испорченных отношений России и Запада постоянный «обмен любезностями» между дипломатами обеих сторон давно стал делом чуть ли не повседневным и привычным. Однако попытка представителей ФРГ подколоть министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, совершавшего на этой неделе турне по Африке, обернулась против самой же Германии .

Возвращение строптивого_1 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эсватини Тхули Дладла во время встречи в рамках визита в южноафриканское королевство Эсватини Фото: РИА Новости/МИД РФ

24 января МИД ФРГ в своем Twitter-аккаунте написал, что Сергей Лавров приехал в Африку не затем, чтобы посмотреть леопардов, а чтобы вновь попытаться оправдать военные действия России на Украине . Был изображенный в виде эмодзи леопард отсылкой к названию немецких тяжелых боевых танков Leopard 2, отправку которых Киеву Берлин санкционировал на этой неделе, или нет, но только шпилька уколола не того . На твит, просмотренный более 2 млн раз, обиделись африканцы. В частности, пресс-секретарь председателя Африканского союза Муссы Факи Махамата Эбба Калондо возмутилась тем, что в представлении Германии Африканский континент был изображен только как место обитания диких животных .

«Внешняя политика — это не шутка, и ее не следует использовать для того, чтобы набирать дешевые геополитические очки, иллюстрируя целый континент колониальными тропами», — написала Калондо в ответ на твит МИД Германии.

Немцам только и осталось, что принести извинения .

Чемпион по пряткам

История, случившаяся на днях с подростком из Бангладеш, показала, что проклинаемые многими родителями игры в телефоне порой безопаснее для детей, чем игры на свежем воздухе.

15-летний Фахим из портового города Читтагонг играл с друзьями в прятки. Он не придумал ничего лучше, чем спрятаться в грузовом контейнере . Но на беду мальчишка случайно заперся внутри, а позже еще и заснул. В это время портовые рабочие погрузили контейнер на корабль, отправлявшийся в Малайзию . И уже только в этой стране, спустя шесть дней пути по морю, в течение которых никто ни разу так и не услышал крика ребенка, Фахима обнаружили местные таможенники.

Поскольку мальчик не знал местного языка, он не смог внятно объяснить, что с ним приключилось, и полиция некоторое время считала его жертвой торговли людьми . При этом большим вопросом осталось и то, как он сумел продержаться так долго без еды и воды.

Сейчас ребенок находится в одной из больниц, куда он попал с крайним истощением , и когда он пойдет на поправку, местные власти отправят его домой — очевидно, уже более комфортным способом.

Ягодка опять

Немалое число выдуманных персонажей в литературе и кино — от Дориана Грея до героинь голливудского фильма «Смерть ей к лицу» — пытались чудесным образом добиться вечной молодости. Продлить ее, пусть и более банальными средствами, вроде уколов ботокса и пластических операций, стараются миллионы людей по всему миру в реальной жизни.

Фото: Horacio Villalobos Брайан Джонсон в 40 лет

Но вряд ли кто-то заморачивался на теме сохранения молодости так, как 45-летний американский программист-миллионер Брайан Джонсон . Как сообщило на этой неделе агентство Bloomberg, предприниматель тратит около $2 млн в год, чтобы заполучить тело 18-летнего . Причем не только снаружи, но и внутри. И это стоит ему не только огромных денег, но и, что называется, силы воли и характера.

На Джонсона в его стараниях обратить процесс естественного старения вспять работает команда из 30 врачей во главе с 29-летним доктором регенеративной медицины Оливером Золманом. Под их чутким и дорогостоящим руководством Джонсон ежедневно тренируется, сидит на веганском питании, ограниченном 1977 калориями в день, принимает огромное число добавок (начиная от куркумы и цинка до небольшой дозы лития для здоровья мозга) и каждый месяц сдает анализы крови, делает магнитно-резонансную томографию и колоноскопию.

Фото: Dustin Giallanza Брайан Джонсон в 45 лет

Долгие усилия привели к тому, что, как утверждает сам мужчина, он стал мировым рекордсменов по эпигенетическому изменению возраста на 5,1 года . По ряду отдельных показателей он оказался еще моложе: так, врачи заявили, что у него объем легких и физическая выносливость 18-летнего юноши, сердце 37-летнего и кожа 28-летнего. Ну а кроме того, согласно данным устройства, которое отслеживает частоту ночных эрекций у Джонсона, и с этим делом у него всё в порядке.

Алкоголь по расписанию

Кое-где в мире уже не раз бывали лозунги, вроде «Одна пачка — в одни руки» или, например, «Одна семья — один ребенок». В Кении на этой неделе ввели в обиход принцип «Один город — один паб» .

Инициативу выдвинул вице-президент страны Ригати Гачагуа, который решил, что только так в среде кенийцев удастся побороть широко распространенный алкоголизм. Поэтому вскоре лишь одному питейному заведению на весь город будет позволено круглосуточно продавать спиртное. Всем остальным 2,2 тыс. лицензированным барам центрального региона страны разрешат это делать строго с 17:00 до 23:00 . Если же заведения засекут за подачей алкогольных напитков во внеурочное время, их лицензии грозят тут же отозвать.

Впрочем, благая идея политика тут же вызвала опасения, что перекрытие кислорода нормальным барам приведет к росту самогоноварения. Тем более что в Кении этот процесс всегда был поставлен на широкую ногу. Один из самый известный самодельных напитков — чангаа, в состав которого добавляют коноплю, мякоть кактусов, щелочь, формалин и метанол, чаще именуется «убей меня быстро». И неспроста, поскольку его употребление уже не раз приводило к моментальным смертельным исходам.