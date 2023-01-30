Американские власти дают гражданам неверное представление о событиях на Украине и украинском конфликте, пододвигая страну к началу новой мировой войны. Об этом 30 января пишет журналист Род Дреер в статье для издания The American Conservative.

По его мнению, обычные американцы даже не представляют, частью какого конфликта становятся США из-за решения властей страны.

«Они (граждане США. — Ред.) невежественны, потому что западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте. Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ?» — указал журналист.

Как отметил Дреер, страны НАТО, поставляющие для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) всё более современное вооружение, уже частично участвуют в конфликте.

«Это люди, которые пытаются убедить американский народ в том, что в их же интересах рискнуть ядерной войной с Россией из-за страны, находящейся за тысячи миль от США», — подчеркнул автор статьи.

В заключение Дреер отметил, что сейчас Украина для США становится аналогом Вьетнама, однако с угрозой начала ядерного столкновения с другой сверхдержавой.

Ранее, 28 января, экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил о том, что человечество оказалось на грани третьей мировой войны и завел его туда американский президент Джо Байден. Трамп уверен, что будь он переизбран в 2020 году, конфликта между Россией и Украиной не было бы. Даже сейчас, уверен бизнесмен и политик, он смог бы за сутки привести стороны к «мирной сделке».

До этого, 26 января, лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский «безумен» в своих требованиях от Запада дальнобойных ракет и боевых самолетов и может подтолкнуть мир к началу третьей мировой войны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.