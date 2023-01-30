Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство США предупредило о риске терактов в центре Стамбула
Мир
МИД КНР призвал США прекратить поставки оружия Украине
Мир
Турция объявила о проведении саммита по газовому хабу в середине февраля в Стамбуле
Экономика
Правительство на три года продлило субсидии по значимым авиамаршрутам ДФО
Мир
Global Times указала на попытку Украины спровоцировать прямой конфликт НАТО и РФ
Происшествия
Губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села в Белгородской области
Экономика
Правительство РФ расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов
Мир
В МИДе заявили о намерении всеми силами противостоять линии США на поражение России
Спорт
Россиянин Хачанов стал третьей ракеткой мира
Спорт
В МОК одобрили концепцию выступления россиян под нейтральным флагом
Мир
В Словении задержали двух иностранцев по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Общество
Учебник истории с разделом про СВО может появиться к 1 сентября
Сюжет:

The American Conservative указал на признаки развязывания властями США ядерной войны

TAC: американские политики втягивают США в ядерную войну с Россией из-за Украины
0
Фото: Global Look Press/AFLO/Keiko Hiromi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские власти дают гражданам неверное представление о событиях на Украине и украинском конфликте, пододвигая страну к началу новой мировой войны. Об этом 30 января пишет журналист Род Дреер в статье для издания The American Conservative.

Танк решили: чем грозят РФ поставки «Абрамсов» и «Леопардов» на Украину
Тяжелая техника западного производства не изменит стратегическую обстановку на фронтах СВО, считают эксперты

По его мнению, обычные американцы даже не представляют, частью какого конфликта становятся США из-за решения властей страны.

«Они (граждане США. — Ред.) невежественны, потому что западные СМИ освещают только одну позицию в конфликте. Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ?» — указал журналист.

Как отметил Дреер, страны НАТО, поставляющие для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) всё более современное вооружение, уже частично участвуют в конфликте.

«Это люди, которые пытаются убедить американский народ в том, что в их же интересах рискнуть ядерной войной с Россией из-за страны, находящейся за тысячи миль от США», — подчеркнул автор статьи.

В заключение Дреер отметил, что сейчас Украина для США становится аналогом Вьетнама, однако с угрозой начала ядерного столкновения с другой сверхдержавой.

Ранее, 28 января, экс-президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил о том, что человечество оказалось на грани третьей мировой войны и завел его туда американский президент Джо Байден. Трамп уверен, что будь он переизбран в 2020 году, конфликта между Россией и Украиной не было бы. Даже сейчас, уверен бизнесмен и политик, он смог бы за сутки привести стороны к «мирной сделке».

До этого, 26 января, лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский «безумен» в своих требованиях от Запада дальнобойных ракет и боевых самолетов и может подтолкнуть мир к началу третьей мировой войны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023