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Французский политик Филиппо назвал Зеленского ведущим мир к ядерной войне безумцем

Французский политик Филиппо назвал безумцем Зеленского, попросившего истребители у Запада
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
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Президент Украины Владимир Зеленский «безумен» в своих требованиях от Запада дальнобойных ракет и боевых самолетов, заявил 26 января лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

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«Теперь Зеленский требует от Запада истребители и дальнобойные ракеты. <...> Сколько мы еще будем следовать за этим безумцем? До мировой ядерной войны?!» — написал он в Twitter.

Ранее, 25 января, украинский лидер заявил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты.

Также советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью агентству Reuters рассказал, что правительство Украины будет настаивать на передаче стране западных истребителей после того, как получит танки. Он считает, что если Киев получит истребители, это станет для него огромным преимуществом на поле боя.

Это уже не первое заявление украинских властей о поставках истребителей. 25 января журнал Der Spiegel сообщил, что после обещания Запада поставить Киеву танки Leopard 2 заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник запросил истребители, боевые корабли и подводные лодки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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