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Сюжет:

Нарышкин указал на увеличение поставок наступательных вооружений Киеву

Нарышкин: Запад расширяет объемы ударных наступательных вооружений, поставляемых Киеву
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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Расширение военной поддержки Украины указывает на готовность Запада к любым крайностям в противостоянии с Россией. Об этом в среду, 1 февраля, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

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«Мы, конечно, констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что США вместе с единомышленниками намерены вести борьбу с Россией «до последнего украинца».

Ранее в этот день Нарышкин заверил, что надежды Североатлантического альянса на поражение РФ в текущем конфликте не сбудутся.

26 января газета The Washington Post написала, что поставка различных моделей танков Украине вряд ли сыграет решающую роль в боях. В частности, отмечалось, что украинские войска нужно обучить. Кроме того, эффективность военной техники также будет зависеть от того, как хорошо ее внедрят на передовой.

Тогда же официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Накануне военный эксперт Игорь Никулин высказал мнение, что поставки танков не повлияют на ход спецоперации. Он отметил, что Берлин, например, предоставит Киеву устаревшую боевую технику, с которой у российских военных не возникнет проблем.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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