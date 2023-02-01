Альянс НАТО повышает ставки в конфликте на Украине и мечтает о поражении России, однако эти мечты нереальны. Такое мнение агентству «РИА Новости» высказал в среду, 1 февраля, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. <...> Но этому не бывать», ― отметил глава СВР.

Нарышкин выразил уверенность в том, что планам НАТО не суждено будет сбыться.

Ранее, 31 января, Сергей Нарышкин заявил, что в Европе нет единой позиции насчет ситуации на Украине. По его мнению, это обстоятельство нарушает планы и ожидания США.

В частности, глава СВР упомянул присутствие добровольцев из Франции, сражающихся в рядах защитников Донбасса.

В тот же день глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предупредила об опасности вовлечения НАТО в конфликт на Украине. По ее мнению, участие НАТО в противостоянии ради гипотетической победы Киева приведет лишь к началу третьей мировой войны.

30 января обозреватель издания Asia Times Брэндон Вейхерт предрек Украине поражение через полгода, несмотря на всю поддержку со стороны стран Запада. По его мнению, украинские власти и их союзники не учли ряд факторов.

В частности, Украина выбрала путь военной эскалации вместо дипломатического урегулирования конфликта. Однако при этом страна оказалась не готова к противодействию с Россией. По мнению автора, с усилением российских войск у НАТО просто не получится компенсировать дисбаланс военного потенциала. Более того, альянс своими действиями лишь безрезультативно истощит собственные военные и экономические ресурсы.

Тогда же журналист агентства Bloomberg Панкадж Мишра указал на «безрассудную» жажду НАТО одержать победу над Россией. Мишра напомнил о «фиаско», которым оборачивались «геополитические игры» стран Запада на Ближнем Востоке и в Азии.

Автор напомнил руководителям западных стран об одном историческом уроке: любые правительства начинают принимать более безрассудные решения, когда военная эскалация начинает казаться им единственным путем к миру.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. О ее начале Москва объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.