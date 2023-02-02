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Антонов указал на нежелание США мирно урегулировать конфликт на Украине

Посол Антонов: США не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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США не настроены на дипломатическое урегулирование украинского конфликта, речь идет о «поддержании контролируемого накала». Об этом 1 февраля заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра».

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«Сегодня американцы не настроены на то, чтобы дипломатическим путем решать ситуацию, которая сложилась на украинской территории. Однозначно говорят, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, надо и дальше шпиговать украинскую армию различными вооружениями. Причем речь идет сегодня, как мне кажется, о поддержании контролируемого накала в военных действиях на украинской территории», — сказал дипломат.

По его мнению, американцы осознают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и «при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих». Вашингтон не скрывает, что цель США на Украине состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее.

Антонов отметил, что нынешние события на Украине — это часть «глобальной борьбы за новый миропорядок», контуры которого лишь становятся видны.

Ранее в этот день делегация России на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН заявила, что поставки западного вооружения на Украину повышают вероятность столкновения ядерных держав. Такая поддержка Киева расходится с заявлениями представителей Франции, США и Великобритании о дипломатическом урегулировании конфликта.

30 января журналист Род Дреер в статье для издания The American Conservative написал, что американские власти ведут страну к началу третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. При этом он отметил, что обычные граждане не имеют реального представления о масштабах и последствиях происходящего.

При этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 26 января заявила, что американское правительство всерьез воспринимает предупреждения России о рисках насчет поставок вооружения на Украину, однако не считает отправку танков эскалацией конфликта.

20 января бывший госсекретарь Франции Пьер Лелуш выразил мнение о том, что поставки западного оружия Украине усугубляют конфликт. По его словам, нужно искать дипломатические решения выхода из украинского конфликта, предоставив гарантии безопасности обеим сторонам.

Также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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