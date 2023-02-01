Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico узнала о планах отказать Украине в быстром вступлении в ЕС
Мир
МАГАТЭ заявило о выявлении нарушения на ядерном объекте в Иране
Мир
Подоляк обвинил Twitter в снижении популярности Украины в соцсети
Спорт
Овечкин занял шестое место в списке лучших игроков в истории НХЛ
Экономика
Сохранение условий сделки ОПЕК+ может закрепить цену нефти на уровне $80-90 за баррель
Мир
Зеленский обвинил власти Грузии в намерении «убить» Саакашвили
Мир
Три человека пострадали и один погиб в результате стрельбы в Вашингтоне
Мир
СБ ООН запланировал заседание по Украине на 24 февраля
Мир
МИД указал на нестыковки в отчете Международного союза электросвязи по Украине
Мир
В Швейцарии беженцы с Украины подали в суд из-за низких выплат
Происшествия
Со склада ЦУМа в Москве украли технику Apple почти на 5,5 млн рублей
Мир
На Украине заявили о возможной мобилизации ограниченно пригодных к службе

Делегация РФ в ООН предупредила о риске столкновения ядерных держав

0
Фото: Global Look Press/dpa/Ann-Marie Utz
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки западного вооружения на Украину повышают вероятность столкновения ядерных держав. Об этом 1 февраля заявила делегация России на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.

Время, стоп: часы Судного дня замерли за 100 секунд до апокалипсиса
Неэффективный ответ на эпидемию коронавируса говорит о неготовности властей и общества справляться с угрозами других кризисов, считают ученые-ядерщики

Российские дипломаты указали на усиление вовлеченности Франции, США и Великобритании в конфликт на Украине.

«Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации указанные страны создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — сказали дипломаты.

Кроме того, из-за того что страны Запада продолжают отправлять оружие на Украину, каждый день гибнут мирные жители Донбасса, подчеркнули участники делегации. Они добавили, что такая поддержка Киева расходится с заявлениями представителей Франции, США и Великобритании о дипломатическом урегулировании конфликта.

30 января журналист Род Дреер в статье для издания The American Conservative заявил, что американские власти ведут страну к началу третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. При этом он отметил, что обычные граждане не имеют реального представления о масштабах и последствиях происходящего.

28 января экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что человечество оказалось на грани третьей мировой войны и завел его туда американский президент Джо Байден. Трамп уверен, что, будь он переизбран в 2020 году, конфликта между Россией и Украиной не было бы.

24 января негосударственная организация «Бюллетень ученых-атомщиков» передвинула стрелки «Часов Судного дня» на 10 секунд вперед, теперь они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Представители организации сообщили, что конфликт на Украине приближает вероятность использования ядерного оружия. 20 января часы показывали 100 секунд до полуночи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023