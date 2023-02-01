Делегация РФ в ООН предупредила о риске столкновения ядерных держав

Поставки западного вооружения на Украину повышают вероятность столкновения ядерных держав. Об этом 1 февраля заявила делегация России на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.

Российские дипломаты указали на усиление вовлеченности Франции, США и Великобритании в конфликт на Украине.

«Своей углубляющейся вовлеченностью в военную конфронтацию на Украине путем поставок вооружений, подготовки наемников, предоставления разведывательной информации указанные страны создают реальные риски прямого вооруженного столкновения ядерных держав», — сказали дипломаты.

Кроме того, из-за того что страны Запада продолжают отправлять оружие на Украину, каждый день гибнут мирные жители Донбасса, подчеркнули участники делегации. Они добавили, что такая поддержка Киева расходится с заявлениями представителей Франции, США и Великобритании о дипломатическом урегулировании конфликта.

30 января журналист Род Дреер в статье для издания The American Conservative заявил, что американские власти ведут страну к началу третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. При этом он отметил, что обычные граждане не имеют реального представления о масштабах и последствиях происходящего.

28 января экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что человечество оказалось на грани третьей мировой войны и завел его туда американский президент Джо Байден. Трамп уверен, что, будь он переизбран в 2020 году, конфликта между Россией и Украиной не было бы.

24 января негосударственная организация «Бюллетень ученых-атомщиков» передвинула стрелки «Часов Судного дня» на 10 секунд вперед, теперь они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Представители организации сообщили, что конфликт на Украине приближает вероятность использования ядерного оружия. 20 января часы показывали 100 секунд до полуночи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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