Американское правительство всерьез воспринимает предупреждения России о рисках насчет поставок вооружения на Украину, однако не считает отправку танков эскалацией конфликта. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 26 января на регулярном брифинге.

«Я совершенно не вижу в нашей поддержке Украины какой-либо эскалации»,— заявила Сингх.

Она также добавила, что Соединенные штаты не видят признаков того, что Россия применит ядерное оружие.

«Мы, конечно, серьезно воспринимаем то, что говорит Россия. Думаю, просто мы уже такое слышали, что каждый раз, когда мы объявляем о новой военной помощи, они, как кажется, говорят, что это эскалация»,— сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Чуть ранее в этот день бывший президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что передача Киеву современных западных танков может привести к эскалации украинского конфликта до ядерного уровня.

21 января президент Болгарии Румен Радев выразил мнение, что поставки оружия на Украину приведут к усилению конфликта в стране. Он также отметил, что Болгария не должна посылать вооружение на Украину, и это может быть чревато ядерной войной.

В тот же день бывший госсекретарь Франции Пьер Лелуш выразил похожее мнение о том, что поставки западного оружия Украине усугубляют конфликт. Он считает, что нужно искать дипломатические решения выхода из украинского конфликта, предоставив гарантии безопасности обеим сторонам, считает политик.

Также, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наращивание поставок вооружений Украине, которое обсуждалось на встрече контактной группы в Рамштайне, приведет к опасной эскалации и увеличению жертв.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.