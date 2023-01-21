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В Болгарии заявили об опасности эскалации из-за поставок оружия на Украину

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Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov
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Поставки оружия на Украину приведут к усилению конфликта в стране. Об этом 21 января заявил президент Болгарии Румен Радев.

«Самая важная ценность — мир и человеческая жизнь. Поставка оружия Киеву означает, что мы гасим пожар бензином, означает признание, что жертв будет гораздо больше», — сказал он в эфире «Дарик Радио».

Оружие по секрету: Болгария тайно снабжала Украину боеприпасами
Главный маршрут поставок проходил через Польшу

Радев заявил, что Болгария не должна посылать вооружение на Украину. По его словам, это ведет к согласию с тем, что конфликт будет продолжаться до поражения одной из сторон, а это чревато развязыванием ядерной войны.

Ранее, 18 января, немецкая газета Die Welt рассказала, что Болгария еще весной прошлого года тайно помогла Украине, поставив ей горючее и боеприпасы, в которых на тот момент Киев остро нуждался. Авторы материала отмечают, что София с начала конфликта на Украине старалась подчеркнуть, что она не вооружает Киев. Это, по мнению авторов, связано с «раздробленностью внутренней политики Болгарии и наличием пророссийских настроений большей части ее элиты».

Двумя днями ранее обозреватель агентства Bloomberg Майкл Уинфри написал, что Запад поставил Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники и артиллерийских орудий, сотни танков и десятки самолетов с начала проведения спецоперации РФ по защите Донбасса. В частности, в материале говорится, что Киев получил от Запада 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии.

Комментируя это сообщение, министр иностранных дел технического правительства Болгарии Николай Милков заявил, что впервые слышит о партии самолетов Су-25, переданных Киеву.

До этого, 23 декабря, начальник болгарского штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов сообщил, что министерство обороны Болгарии начало поставку оружия на Украину. Парламент Болгарии 9 декабря утвердил список вооружений для отправки в Киев, подготовленный правительством. Отмечалось, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Болгарии об оказании военной помощи Украине очередным недружественным выпадом в адрес России. По словам дипломата, теперь ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта, а также подрыв безопасности в Европе ложится и на Софию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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