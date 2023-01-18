Болгария с начала СВО тайно поставляла оружие и топливо на Украину

Болгария еще весной прошлого года тайно помогла Украине, поставив ей горючее и боеприпасы, в которых на тот момент Киев остро нуждался. Об этом сообщает издание Welt в среду, 18 января.

«Прошлой весной у украинской армии катастрофически не хватало дизельного топлива и боеприпасов советского калибра, необходимых для борьбы с русскими. Спасение пришло с неожиданной стороны — из Болгарии», — говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что София с начала конфликта на Украине старалась подчеркнуть, что она не вооружает Киев. Это, по мнению авторов, связано с «раздробленностью внутренней политики Болгарии и наличием пророссийских настроений большей части ее элиты».

Однако на деле оказалось, что, когда 28 апреля прошлого года Кирилл Петков, бывший на тот момент премьер-министром Болгарии, приехал в Киев, чтобы заверить в своей поддержке президента Украины Владимира Зеленского, лидеры двух стран договорились о некоем соглашении.

«На момент поездки Петкова в Киев, согласно исследованию WELT, правительство Болгарии уже инициировало процедуру комплексной военной помощи Украине», — говорится в статье.

Благодаря интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, бывшим премьер-министром Болгарии Петковым и его министром финансов Ассеном Василевым, издание собрало воедино картину того, как Болгария, не заявляя ни о чем открыто, использовала посредников для снабжения Киева жизненно важными поставками оружия, боеприпасов и дизельного топлива в критический момент боевых действий в прошлом году.

«В то время как Социалистическая партия в Софии называла поставки болгарского оружия украинским силам «красной линией», чиновники Петкова избегали межправительственных сделок и использовали посреднические компании в Болгарии и за рубежом, чтобы открыть маршруты поставок воздушным и наземным путем через Румынию, Венгрию и Польшу», — утверждают авторы материала.

В статье приводятся слова Петкова, подтверждающие данную информацию. «По нашим оценкам, около трети боеприпасов, необходимых украинской армии на раннем этапе войны, поступали из Болгарии», — сказал Петков изданию.

Отмечается и тот факт, что дизельное топливо, поставляемое Болгарией Киеву, было переработано из российской сырой нефти на черноморском нефтеперерабатывающем заводе, который в то время принадлежал российской компании «Лукойл».

«Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива на Украину и временами покрывала 40% потребностей стран», — сказал WELT бывший министр финансов Болгарии Василев.

Правительство в Киеве подтвердило эту версию событий. Так, Кулеба сказал WELT, что в апреле прошлого года его стране угрожала нехватка боеприпасов.

«Мы знали, что на болгарских складах имеется большое количество необходимых боеприпасов, поэтому президент [Владимир] Зеленский послал меня в Болгарию за необходимыми материалами. В то время как некоторые члены болгарской коалиции встали на сторону России, Петков решил «быть на правильной стороне истории и помочь нам защитить себя от гораздо более сильного врага», — сказал Кулеба.

Двумя днями ранее обозреватель агентства Bloomberg Майкл Уинфри написал, что Запад поставил Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники и артиллерийских орудий, сотни танков и десятки самолетов с начала проведения спецоперации (СВО) РФ на Украине. В частности, в материале говорится, что Киев получил от Запада 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии.

Комментируя это сообщение, министр иностранных дел технического правительства Болгарии Николай Милков заявил, что впервые слышит о партии самолетов Су-25, переданных Киеву.

До этого, 23 декабря, начальник болгарского штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов сообщил, что министерство обороны Болгарии начало поставку оружия на Украину. Парламент Болгарии 9 декабря утвердил список вооружений для отправки в Киев, подготовленный правительством. Отмечалось, что София отправит в основном легкое оружие и боеприпасы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Болгарии об оказании военной помощи Украине очередным недружественным выпадом в адрес России. По словам дипломата, теперь ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта, а также подрыв безопасности в Европе ложится и на Софию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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