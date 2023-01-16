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В МИД Болгарии удивились информации о передаче Киеву партии Су-25

Глава МИД Болгарии заявил, что впервые слышит о партии переданных Украине самолетов Су-25
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Министр иностранных дел технического правительства Болгарии Николай Милков заявил, что впервые слышит о партии самолетов Су-25, которые, согласно информации СМИ, НАТО закупило у страны для передачи Киеву. Об этом 16 января сообщает болгарское издание БНТ.

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Ранее в этот день обозреватель агентства Bloomberg Майкл Уинфри написал, что Запад поставил Киеву более 4 тыс. единиц бронетехники и артиллерийских орудий, сотни танков и десятки самолетов с начала проведения спецоперации (СВО) РФ на Украине. В частности, в материале говорится, что Киев получил от Запада 14 советских штурмовиков Су-25, купленных странами НАТО в Болгарии.

«У меня нет такой информации, извините, я впервые слышу это от вас», — цитирует издание Милкова.

В этот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новый виток по поставкам на Украину более совершенного военного оборудования могут «лишь затянуть всю историю и доставить больше бед Киеву».

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в феврале на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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