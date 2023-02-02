Российские артиллеристы уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Херсонской области

Российские артиллеристы ночью уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами в районе Зеленовки Херсонской области. Об этом 2 февраля сообщил источник «Известий».

В результате удара были ликвидированы четыре военнослужащих, еще трое ранены. Также уничтожены три единицы автомобильной техники.

Кроме того, артиллерия ВС РФ нанесла удар по одному из расположений ВСУ в районе Ольговки, в результате которого погибли десять военных, еще восемь были ранены. Вместе с этим была уничтожена техника противника.

Ранее в этот день врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ несут большие потери при неудачных попытках переправиться на левый берег Днепра. Он подчеркнул, что говорить о возможностях Киева форсировать реку бессмысленно.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ уничтожили до 10 украинских десантников на херсонском направлении в районе озера Круглик. Также были уничтожены две украинские моторные лодки.

31 января пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что украинские военные предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона, но она была отбита.

В тот же день российская артиллерия уничтожила шесть украинских военных, а также миномет калибра 120 мм на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также удары наносились по селу Токаревка, где были уничтожены двое военных и миномет с боекомплектом и расчетом. Еще трое боевиков ранены.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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