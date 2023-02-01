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ВС РФ уничтожили до 10 десантников на херсонском направлении

ВС РФ уничтожили до 10 десантников ВСУ на херсонском направлении в районе озера Круглик
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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ВС РФ уничтожили до 10 украинских десантников на херсонском направлении в районе озера Круглик. Об этом в среду, 1 февраля, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также было уничтожено две украинские моторные лодки.

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Кроме того, в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области в ходе контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили самоходную гаубицу «Гвоздика» и три склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — добавил Конашенков.

Помимо этого, на донецком направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики (ДНР).

Днем ранее пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что украинские военные предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона, но она была отбита.

В тот же день российская артиллерия уничтожила шесть украинских военных, а также миномет калибра 120 мм на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также удары наносились по селу Токаревка, где были уничтожены двое военных и миномет с боекомплектом и расчетом. Еще трое боевиков ранены.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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