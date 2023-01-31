Власти Херсонской области сообщили о попытке ВСУ форсировать Днепр

Украинские военные предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона, она была отбита. Об этом во вторник, 31 января, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря врио губернатора Херсонской области Владимира Василенко.

«Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу», — сказал он.

Попытка противника отбита, успеха она не имела, заключил Василенко.

Ранее во вторник российская артиллерия уничтожила шесть украинских военных, а также миномет калибра 120 мм на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также удары наносились по селу Токаревка, где были уничтожены двое военных и миномет с боекомплектом и расчетом. Еще трое боевиков ранены.

Ранее, 26 января, на правом берегу Днепра в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, где в том числе хранились снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Днем ране в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ пресекли попытку украинской диверсионной группы пересечь Днепр и высадиться на левом берегу. В результате было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

Российские военные в тот же день рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, что украинский десант пытался на лодках переплыть на левый берег, однако эту попытку быстро заметили. Российская артиллерия открыла огонь, часть диверсантов была ликвидирована, остальные сбежали.

Херсонская области стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в регионе референдума.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

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