Военные ВС РФ рассказали о разгроме десанта ВСУ при попытке пересечь Днепр

Российские военные помешали украинскому десанту пересечь Днепр и высадиться на левом берегу реки. В среду, 25 января, они рассказали военному корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву о том, как накрыли противника.

Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались на лодках переплыть на левый берег, однако эту попытку быстро заметили. Российская артиллерия открыла огонь по украинским десантникам, в результате часть из них была ликвидирована, остальные сбежали.

«Шансов у них не было абсолютно никаких. Я считаю, что это непонятная, абсолютно суицидная попытка — просто послать свой личный состав на убой», — сказал один из российских военнослужащих.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ пресекли попытку украинской диверсионной группы пересечь Днепр и высадиться на левом берегу. В результате было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

За день до этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что попытки Киева форсировать Днепр происходят регулярно, но терпят неудачу. По словам Сальдо, абсолютно вся пойма Днепра контролируется российскими силами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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