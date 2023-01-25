Реклама
Прямой эфир
Интернет
В ЕС запланировали провести расследование против Microsoft из-за сбоя в Teams
Мир
МИД РФ выразил надежду на соблюдение Эстонией правил ООН в вопросе судоходства
Мир
В Грузии выразили обеспокоенность заявлением Киева о возможной эвакуации украинцев
Мир
Медведев предрек украинским властям потерю выхода к морю
Мир
Шольц затруднился назвать стоимость поставок танков на Украину
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Общество
Владимир Путин отметил вклад мэра Москвы в создание кластера «Ломоносов»
Мир
ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список Всемирного наследия
Мир
Экс-президент Польши заявил об уникальном для ФРГ шансе «разобраться» с Россией
Политика
Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды
Мир
Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Тульской области
Сюжет:

Военные ВС РФ рассказали о разгроме десанта ВСУ при попытке пересечь Днепр

Военные ВС РФ рассказали, как помешали десантникам ВСУ пересечь Днепр
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные помешали украинскому десанту пересечь Днепр и высадиться на левом берегу реки. В среду, 25 января, они рассказали военному корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву о том, как накрыли противника.

Десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались на лодках переплыть на левый берег, однако эту попытку быстро заметили. Российская артиллерия открыла огонь по украинским десантникам, в результате часть из них была ликвидирована, остальные сбежали.

«Донбасс — это характер, и у снайпера он должен быть»
Как российские стрелки стали важнейшим фактором успеха при освобождении ДНР

«Шансов у них не было абсолютно никаких. Я считаю, что это непонятная, абсолютно суицидная попытка — просто послать свой личный состав на убой», — сказал один из российских военнослужащих.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ пресекли попытку украинской диверсионной группы пересечь Днепр и высадиться на левом берегу. В результате было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

За день до этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что попытки Киева форсировать Днепр происходят регулярно, но терпят неудачу. По словам Сальдо, абсолютно вся пойма Днепра контролируется российскими силами.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023