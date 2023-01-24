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Сальдо заявил о неудачных попытках Киева форсировать Днепр

Врио главы Херсонской области Сальдо: попытки Киева форсировать Днепр происходят регулярно, но терпят неудачу
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Попытки Киева форсировать Днепр происходят регулярно, но терпят неудачу. Об этом во вторник, 24 января, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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«Попытки форсировать Днепр или переправиться с правого на левый берег регулярно возникают, но и регулярно терпят неудачу», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сальдо, абсолютно вся пойма Днепра контролируется российскими силами. Также он подчеркнул, что смысла форсировать Днепр для Украины нет и это просто «выдумка командиров, которые получают приказы от преступного киевского режима».

Ранее в этот день представитель экстренных служб Херсонской области рассказал, что российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Днепр. В результате боевых действий были уничтожены три катера украинских военных, шесть боевых машин пехоты (БМП) и примерно 100 солдат ВСУ.

22 января российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и радиолокационную станцию (РПЛ) украинских войск в селе Садовом под Херсоном. Кроме того, были ликвидированы восемь украинских военных, еще девять получили ранения.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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