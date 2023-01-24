ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Днепр. Об этом 24 января рассказал представитель экстренных служб Херсонской области в беседе с журналистами.

«С утра в районе Корсунки, Днепрян [ВСУ] была [предпринята] попытка форсирования [Днепра]. Попытка сорвалась. На противоположном берегу было обнаружено скопление БМП и живой силы. По ним нанесли огневое поражение», — отметил он.

Отмечается, что в результате боевых действий были уничтожены три катера украинских военных, шесть боевых машин пехоты (БМП) и примерно 100 солдат ВСУ.

Ранее в этот день источник в экстренных службах региона рассказал «Известиям» о том, что танк ВСУ обстрелял город Алешки в Херсонской области. В результате повреждены минимум восемь частных домов, информация о жертвах и пострадавших среди гражданского населения уточняется.

Днем ранее в Каховке сообщили о повреждении газопровода из-за обстрела со стороны ВСУ. Предполагается, что целью удара была больница, расположенная рядом с промышленным объектом.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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