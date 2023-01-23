В Каховке сообщили о повреждении газопровода после обстрела ВСУ

В результате обстрела Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) был поврежден газопровод в Каховке. Об этом в ночь на понедельник, 23 января, сообщила пресс-служба Каховской военно-гражданской администрации (ВГА).

«Украинские террористы сегодня ночью обстреляли в очередной раз Каховку. Удар пришелся рядом с больницей. Поврежден газопровод», — говорится в Telegram-канале ВГА.

Подчеркивается, что это не первая попытка ВСУ нанести прицельный удар по медицинскому учреждению.

Накануне стало известно о гибели мирной жительницы Каховки в ходе обстрела города украинскими боевиками. Еще одна женщина пострадала от взрыва и была госпитализирована.

Ранее в тот же день сообщалось, что ВСУ с вечера субботы атаковали пять населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним не менее 40 снарядов.

20 января националисты открыли огонь по территории Каховки. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия ударов. На кадрах видно, что в результате атаки повреждения получило здание детского сада, а также жилые дома. У некоторых домов снесло крыши.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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