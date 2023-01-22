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Жительница Каховки погибла при обстреле ВСУ музыкальной школы

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Фото: t.me/VGA_NovayaKahovka
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Жертвами вчерашних обстрелов Каховки в Херсонской области со стороны украинских войск стали две женщины: одна из них погибла, другая была ранена. Об этом сообщили 22 января в администрации города.

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«Вчера в течение дня Каховка несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате обстрела района музыкальной школы погибла женщина. Еще одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой», — говорится в Telegram-канале мэрии Каховки.

Также повреждения получили и частные дома.

Ранее в воскресенье сообщалось, что украинские боевики с вечера субботы, 21 января, обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним не менее 40 снарядов.

Также известно, что украинские войска обстреляли в воскресенье и жилые дома мирного населения Новой Каховки. Кроме того, администрация города сообщила, что из-за обстрелов с украинской стороны без света остались восемь населенных пунктов. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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