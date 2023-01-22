ВСУ выпустили по населенным пунктам Херсонской области около 40 снарядов

Украинские боевики с вечера субботы обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним не менее 40 снарядов. Об этом 22 января сообщил представитель экстренных служб региона.

По его данным, накануне вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному Днепряны 10 снарядов из ствольной артиллерии. По населенному пункту Саги — семь снарядов из ствольной артиллерии.

Ночью украинские боевики обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру, населенные пункты Алешки, Корсунка и Виноградное, выпустив в общей сложности 23 снаряда, добавил источник в беседе с «Известиями».

Данных о пострадавших не поступало.

21 января боевики Украины (ВСУ) обстреляли село Черноморовка в Херсонской области. Частично были повреждены частные дома, школа, детский сад и повторно — местный клуб.

За день до этого ВСУ обстреляли город Каховка в Херсонской области. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия ударов. На кадрах видно, что в результате атаки повреждения получило здание детского сада, а также жилые дома. У некоторых домов снесло крыши.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Херсонская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Запорожской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

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