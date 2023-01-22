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ВСУ выпустили по населенным пунктам Херсонской области около 40 снарядов

Украинские войска ночью обстреляли пять населенных пунктов в Херсонской области
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ximena Borrazas
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Украинские боевики с вечера субботы обстреляли пять населенных пунктов Херсонской области, выпустив по ним не менее 40 снарядов. Об этом 22 января сообщил представитель экстренных служб региона.

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По его данным, накануне вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному Днепряны 10 снарядов из ствольной артиллерии. По населенному пункту Саги — семь снарядов из ствольной артиллерии.

Ночью украинские боевики обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру, населенные пункты Алешки, Корсунка и Виноградное, выпустив в общей сложности 23 снаряда, добавил источник в беседе с «Известиями».

Данных о пострадавших не поступало.

21 января боевики Украины (ВСУ) обстреляли село Черноморовка в Херсонской области. Частично были повреждены частные дома, школа, детский сад и повторно — местный клуб.

За день до этого ВСУ обстреляли город Каховка в Херсонской области. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия ударов. На кадрах видно, что в результате атаки повреждения получило здание детского сада, а также жилые дома. У некоторых домов снесло крыши.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Херсонская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Запорожской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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