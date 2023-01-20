Военкор «Известий» показал последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области
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- Военкор «Известий» показал последствия обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области
Украинские боевики обстреляли Каховку в Херсонской области около 10 часов утра. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в пятницу, 20 января, показал последствия обстрела.
На кадрах видно, что в результате ударов повреждения получили здание детского сада, а также жилые дома. У некоторых домов снесло крыши.
Ранее в этот день сообщалось, что 19 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Голая Пристань в Херсонской области 10 снарядов. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры в настоящее время уточняются.
В тот же день украинские войска нанесли очередной удар по Новой Каховке в Херсонской области. Обстрелу подверглись жилые кварталы, где расположены многоэтажные дома. Рядом с одним из полуразрушенных зданий обнаружили снаряды калибра 155 мм натовского образца. По предварительным данным, есть пострадавшие среди мирного населения.
Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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