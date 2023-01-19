Военкор «Известий» показал последствия обстрела ВСУ Новой Каховки

Украинские войска нанесли очередной удар по Новой Каховке в Херсонской области. Последствия обстрела в четверг, 19 января, показал военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Обстрелу подверглись жилые кварталы, где расположены многоэтажные дома. Рядом с одним из полуразрушенных зданий обнаружили снаряды калибра 155 мм натовского образца.

По предварительным данным, есть пострадавшие среди мирного населения.

«Ранена женщина одна или две-три. Осколочные», — сказал корреспонденту житель Каховки.

Он добавил, что во время обстрела в городе творилось что-то страшное, люди «разбегались кто куда».

По двору одной многоэтажки украинские боевики били около получаса без остановки. В результате атаки окна и балконы некоторых квартир получили серьезный урон. Часть помещений разрушена и непригодна для жизни.

Ранее два человека погибли при обстреле Каховки в ночь на 17 января. Еще два человека, в том числе ребенок, пострадали. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

До этого украинские боевики обстреляли Новую Каховку во время рождественской службы. По городу было выпущено 13 снарядов натовского образца.

Новая Каховка находится на левом берегу Днепра, на другом — расположены позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых ведется обстрел города.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Херсонская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Запорожской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

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