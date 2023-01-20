ВСУ обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Голая Пристань в Херсонской области 10 снарядов. Об этом рассказали в экстренных службах региона в пятницу, 20 января.

«19 января в 23:45 ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру города Голая Пристань, выпустив 10 снарядов», — сказал представитель экстренных служб журналистам.

По его словам, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры в настоящее время уточняются.

В тот же день украинские войска нанесли очередной удар по Новой Каховке в Херсонской области. Обстрелу подверглись жилые кварталы, где расположены многоэтажные дома. Рядом с одним из полуразрушенных зданий обнаружили снаряды калибра 155 мм натовского образца.

Новая Каховка, как и Голая Пристань, находится на левом берегу Днепра, на другом — расположены позиции Вооруженных сил Украины, с которых ведется обстрел города.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Херсонская область наряду с Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР), а также Запорожской областью вернулась в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

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