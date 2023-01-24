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Украинские боевики обстреляли город Алешки в Херсонской области из танка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял город Алешки в Херсонской области. Об этом 24 января сообщил «Известиям» источник в экстренных службах региона.

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«Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера ВСУ выпустили по населенному пункту Алешки восемь снарядов из танка», — рассказал источник.

В результате повреждены минимум восемь частных домов, информация о жертвах и пострадавших среди гражданского населения уточняется.

Кроме того, из ствольной артиллерии по поселку Виноградное было нанесено четыре удара, еще 16 снарядов было выпущено по Голой Пристани. Также ночью ВСУ обстреляли Новую Каховку из американской гаубицы М777. Было зафиксировано семь снарядов.

Днем ранее в Каховке сообщили о повреждении газопровода из-за обстрела со стороны ВСУ. Предполагается, что целью удара была больница, расположенная рядом с промышленным объектом.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск. Херсонская область наряду с ДНР, ЛНР и Запорожской областью по итогам референдумов вошла в состав РФ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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