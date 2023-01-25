ВС РФ пресекли попытку диверсионной группы ВСУ пересечь Днепр

Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли попытку украинской диверсионной группы пересечь Днепр и высадиться на левом берегу. Об этом 25 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепряны Херсонской области огнем артиллерии пресечена попытка противника переправиться для высадки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра», — рассказал он.

Конашенков также добавил, что российским войскам удалось поразить резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Николаевка в Херсонской области.

«Ударами авиации и огнем артиллерии российских войск поражены резервы противника на правом берегу Днепра до ротной тактической группы. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты», — сообщил официальный представитель Минобороны.

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