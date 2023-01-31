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Российские силы уничтожили шесть боевиков ВСУ на правом берегу Днепра

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российская артиллерия уничтожила шесть украинских военных, а также миномет калибра 120 мм на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 31 января сообщили в экстренных службах региона.

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«Вчера артиллерийским огнем по позиции одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Понятовка уничтожен личный состав противника. Потери: четверо ликвидированы и шесть ранены», — приводит сообщение ТАСС.

Также удары наносились по селу Токаревка, где были уничтожены двое военных и миномет с боекомплектом и расчетом. Еще трое боевиков ранены.

Ранее, 26 января, на правом берегу Днепра в Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, где в том числе хранились снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха».

За день до этого в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ пресекли попытку украинской диверсионной группы пересечь Днепр и высадиться на левом берегу. В результате было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

Российские военные в тот же день рассказали корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, что украинский десант пытался на лодках переплыть на левый берег, однако эту попытку быстро заметили. Российская артиллерия открыла огонь, в результате часть диверсантов была ликвидирована, остальные сбежали.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022-го на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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