Склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), где в том числе хранились снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха», уничтожен на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в четверг, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Вчера в районе Токаревки артиллерийским ударом уничтожен склад с боекомплектом, в том числе были уничтожены снаряды к РСЗО «Ольха», — сказал он.

По данным собеседника агентства, ВС России также уничтожили семь украинских военных, четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.

Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ пресекли попытку украинской диверсионной группы пересечь Днепр и высадиться на левом берегу. В результате было уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три лодки и две боевые машины пехоты.

Российские военные в тот же день рассказали военному корреспонденту «Известий» Эмилю Тимашеву, что украинский десант пытался на лодках переплыть на левый берег, однако эту попытку быстро заметили. Российская артиллерия открыла огонь, в результате часть диверсантов была ликвидирована, остальные сбежали.

За день до этого, 24 января, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, что попытки Киева форсировать Днепр происходят регулярно, но терпят неудачу. По словам Сальдо, абсолютно вся пойма Днепра контролируется российскими силами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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