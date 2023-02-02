Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи
Мир
МИД КНДР раскритиковал США из-за поставок истребителей в Южную Корею
Мир
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя
Мир
В космической обсерватории на Гавайях произошел разлив топлива
Мир
Полковник США назвал побег в Польшу шансом Зеленского на спасение
Мир
Глава СВР заявил о нежелании РФ сражаться «до последнего украинца»
Происшествия
Пожар произошел на строительном рынке в Новой Москве
Мир
Киев уличили в проведении тотальной мобилизации в Снигиревском районе
Армия
В ЛНР заявили о переброске солдат и техники ВСУ на сватовское направление
Мир
Во Франции призвали не делать из помощи Украине рекламную кампанию
Общество
Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Мир
Тайвань зафиксировал приближение 23 самолетов и четырех кораблей КНР

Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ несут большие потери при попытках высадиться на левый берег Днепра
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери при неудачных попытках переправиться на левый берег Днепра. Об этом 2 февраля заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Такое впечатление, что в последние дни у украинцев какая-то истерия»
Обломки каких боеприпасов находят на местах украинских ракетных ударов в Кременной и Новоайдаре

«Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику. Наши бойцы воюют не числом, а умением», — заявил он «РИА Новости».

Глава региона подчеркнул, что говорить о возможностях Киева форсировать Днепр бессмысленно.

«Его лидеры, подталкиваемые американцами и британцами, просто бросают на убой всё новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями», — указал Сальдо.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили до десяти украинских десантников на херсонском направлении в районе озера Круглик. Также было уничтожено две украинские моторные лодки.

31 января пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что украинские военные предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона, но она была отбита.

В тот же день российская артиллерия уничтожила шесть украинских военных, а также миномет калибра 120 мм на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также удары наносились по селу Токаревка, где были уничтожены двое военных и миномет с боекомплектом и расчетом. Еще трое боевиков ранены.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023