Сальдо заявил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери при неудачных попытках переправиться на левый берег Днепра. Об этом 2 февраля заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику. Наши бойцы воюют не числом, а умением», — заявил он «РИА Новости».

Глава региона подчеркнул, что говорить о возможностях Киева форсировать Днепр бессмысленно.

«Его лидеры, подталкиваемые американцами и британцами, просто бросают на убой всё новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями», — указал Сальдо.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили до десяти украинских десантников на херсонском направлении в районе озера Круглик. Также было уничтожено две украинские моторные лодки.

31 января пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что украинские военные предприняли попытку форсировать Днепр в районе Херсона, но она была отбита.

В тот же день российская артиллерия уничтожила шесть украинских военных, а также миномет калибра 120 мм на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также удары наносились по селу Токаревка, где были уничтожены двое военных и миномет с боекомплектом и расчетом. Еще трое боевиков ранены.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».