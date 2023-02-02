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В Ирландии беженцев с Украины поселили в тесные комнаты без душа

Irish Independent: в Ирландии украинских беженцев поселили в тесные комнаты с крысами
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Фото: independent.ie
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В Ирландии беженцы с Украины вынуждены жить в тесных комнатах с крысами, без душа и в холоде. Об этом 29 января написал обозреватель Irish Independent Родни Эдварс.

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По его словам, украинцев поселили в помещение, разделенные тонкими перегородками на тесные комнаты, которые напоминают примерочные в магазине.

«Там три перегородки с занавеской спереди и односпальная кровать. Здесь нет никакого личного пространства», — отметил Эдварс.

Журналист отметил, что продукты лежат на полу, а аварийный выход люди вынуждены использовать для развешивания одежды. Кроме того, в пункте размещения украинских беженцев отсутствуют душевые кабины.

Эдварс сообщил со ссылкой на источник, знакомый с условиями размещения, что украинцам приходится выходить на улицу даже в мороз, чтобы помыться. Также люди жаловались на крыс и мышей.

Ранее, 5 января, обозреватель Newstalk Джеймс Уилсон заявил, что беженцев с Украины в Ирландии на Рождество разместили в палатках. Есть опасения относительно того, насколько хорошо эти палатки способны выдержать зимнюю погоду, отметил журналист.

12 декабря, издание The Globe and Mail сообщило, что жители ирландского курортного города Каслбар недовольны наплывом беженцев с Украины. Правительство Ирландии вынуждено платить владельцам отелей за их размещение, гостиницы города почти полностью заполнены. По данным издания, сейчас там проживает более 2 тыс. беженцев с Украины.

Сотни жителей Дублина в Ирландии 25 ноября собрались на акции протеста против размещения украинских беженцев. Ирландцы высказывали свое несогласие с действиями правительства относительно вопроса размещения беженцев с Украины.

При этом украинские беженцы 23 ноября пожаловались на решение ирландских властей о выселении их из отеля в пригороде Дублина, где они проживали с мая.

До этого, 28 октября, стало известно, что 56% ирландцев поддержали остановку приема украинских беженцев.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 31 января в страны Европы прибыло в общей сложности более 8 млн беженцев с Украины.

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