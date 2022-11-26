Жители Дублина вышли на протест против размещения беженцев с Украины

Сотни жителей Дублина в Ирландии собрались на акции протеста против размещения украинских беженцев. Об этом 25 ноября сообщает издание Irish Mirror.

Отмечается, что акции состоялись в центральном районе Ист-Уолл, местные жители высказывали свое несогласие с действиями правительства относительно вопроса размещения беженцев с Украины. Уточняется, что правительство хочет поселить 380 беженцев в Восточной стене.

При этом жители этой части города недовольны перспективой соседства с таким большим количеством украинцев.

Как объяснили ирландцам на личной встрече представители департамента интеграции, на данный момент в здании проживают 100 украинцев, при этом все они являются мужчинами. Остальные беженцы должны приехать с семьями.

В интервью RND вице-президент Европейской комиссии (ЕК), отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуйца заявила 26 ноября, что украинские беженцы останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта. Она призвала продолжать поддерживать нуждающихся украинцев.

Накануне глава ассоциации «Славянский дом» Алла Усанова рассказала, что она и ее сын поучаствовали в акции в поддержку Донбасса. После чего стала получать угрозы со стороны проживающих в Стране Басков в Испании украинцев. Люди посылают угрозы без разбора, даже не обращая внимания на то, что «Славянский дом» оказывает помощь в том числе и украинским беженцам, уточнила Усанова.

Днем ранее, 24 ноября, сообщалось, что беженцы с Украины сталкиваются с дискриминацией со стороны британских арендодателей, которые намеренно отказывают им в жилье. Украинская беженка, прибывшая в Великобританию еще в феврале, удивилась перемене в негативную сторону в отношении местных жителей к украинцам.

В этот же день политолог Дмитрий Журавлев усомнился в том, что европейские страны захотят принимать новую волну беженцев из Украины. Официально правительства будут выражать поддержку беженцам, но на уровне муниципалитетов отношение будет иным, уверен он.

До этого, 23 ноября, украинские беженцы пожаловались на решение ирландских властей о выселении их из отеля в пригороде Дублина, где они проживали с мая. Отмечалось, что 28 ноября, согласно полученному беженцами извещению, они вынуждены будут покинуть отель Клондалкине.

Еще в конце октября газета Irish Times со ссылкой на исследования социологической фирмы Ipsos сообщила, что в ходе опроса 56% ирландцев заявили о необходимости остановить прием украинских беженцев. Кроме того, некоторые украинцы вынуждены ночевать в аэропорту в ожидании жилья, которое предоставляют местные власти, из-за его нехватки.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 13 сентября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,2 млн беженцев с Украины. Более 4 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.