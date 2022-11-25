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Глава «Славянского дома» в Испании рассказала об угрозах со стороны украинцев

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Фото: Global Look Press/Daniel Schäfer
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Украинцы, проживающие в Стране Басков в Испании, начали угрожать главе ассоциации «Славянский дом» Алле Усановой после того, как она и ее сын поучаствовали в акции в поддержку Донбасса.

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«Они взяли фотографию моего сына, увеличили ее и написали: «эту морду надо запомнить». Каждый день мне приходят голосовые сообщения — иногда со скрытых номеров, иногда с открытых. Часть из них, самые отвратительные, я заблокировала, а некоторые — там, где меня называют фашисткой, оставила. Иногда письма приходят мне домой», — рассказала она 25 ноября «РИА Новости».

По словам Усановой, угрожающие и оскорбляющие ее люди собрали о ней всю возможную информацию, в том числе и место учебы ее детей, а однажды она смогла заметить за собой слежку.

Она также отметила, что люди посылают угрозы без разбора, даже не обращая внимания на то, что «Славянский дом» оказывает помощь в том числе и украинским беженцам.

«Люди просто не хотят разобраться, что мы за ассоциация, какова ее миссия, какую помощь она оказывает этим же украинцам, которые сюда приезжают. Это очень тяжело, потому что никто не хочет смотреть, что на плакатах, какая цель наших слов и выступлений», — рассказала Усанова.

По словам главы ассоциации, это не первый раз, когда она получает угрозы и оскорбительные письма от украинцев, живущих в Испании.

«Каждый год на 9 мая в Сан-Себастьяне мы проводим митинги в честь Дня Победы. У нас свой «Бессмертный полк», концерты, шествие — как напоминание о победе над фашизмом, хотя в этом году мы решили ограничиться автопробегом. И с этого момента начались угрозы: мне звонили, писали сообщения — очень неприятные вещи. Это отвратительно и очень неприятно, когда тебе говорят: «Ходи и оглядывайся, иначе умоешься кислотой», — сообщила она.

Усанова также рассказала о том, что обратилась в правоохранительные органы Испании со своей проблемой, однако там к этому отнеслись как к хулиганству и не стали предпринимать каких-либо активных действий.

Глава «Славянского дома» также добавила, что у нее никогда не было сложностей и проблем с местным населением или властями, а все угрозы и оскорбления исходят только от украинской диаспоры в Испании и приезжающих в город украинцев.

Ранее, 24 ноября, в Берлине пятеро украинских беженцев напали на говорившую по-русски пару и избили. Вышедших из ресторана мужчину и женщину встретила компания украинцев с флагами, которые, услышав русскую речь, обвинили россиян в поддержке России и начали их избивать.

До этого, 27 октября, сообщалось, что посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту, в которой содержится требование принять меры по расследованию нападения украинцев на семью россиян в Довиле. Компания украинцев напала на россиянку и ее семью в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, после чего тот получил сильный ушиб носа.

24 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что Запад хочет расчленить Россию за ее самостоятельный политический курс, а официальная русофобия на Западе приобрела беспрецедентные и гротескные масштабы.

23 августа сообщалось, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на группу людей с российскими флагами на Кипре.

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