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В Берлине пятеро украинцев напали на русскоговорящую пару

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Фото: Global Look Press/Paul Zinken
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Пятеро украинских беженцев в Берлине напали на говорившую по-русски пару и избили. Об этом 24 ноября сообщает портал Junge Welt.

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Известно, что девушка и мужчина вышли из ресторана и ждали такси, когда навстречу им вышла компания украинцев с флагами. Услышав русскую речь, беженцы обвинили россиян в поддержке России и начали их избивать.

Мужчину они несколько раз ударили разбитой бутылкой по голове, а девушку повалили на асфальт, облив ее жидкостью из газового баллончика, добавляет «Газета.Ru». Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 ноября в районе Фридрихсхайн.

«Прибывшие на место происшествия полицейские заявили, что за несколько недель до этого украинские националисты неоднократно совершали аналогичные нападения на русскоговорящих людей», — указали в немецком СМИ.

27 октября сообщалось, что посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту, в которой содержится требование принять меры по расследованию нападения украинцев на семью россиян в Довиле. Компания украинцев напала на россиянку и ее семью в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, после чего тот получил сильный ушиб носа. Однако приехавшие на место местные полицейские отказались задержать основного дебошира.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на группу людей с российскими флагами на Кипре. Во время празднования Дня российского флага с ножом на людей напала гражданка Украины. В последующем женщина была задержана национальными правоохранительными органами.

Ранее в августе стало известно, что украинец напал на россиянок в метро Парижа. По словам пострадавших, его вывела из себя русская речь. Видео произошедшего появились в Сети. На кадрах видно, как агрессивного мужчину останавливают жандармы.

В ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса. Еще в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ. Жители Европы и США обвиняют их в происходящем вокруг Украины.

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