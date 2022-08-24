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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на россиян на Кипре

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Фото: t.me/RVvoenkor
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на группу людей с российскими флагами на Кипре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале 23 августа.

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«По имеющимся данным, 22 августа на активистку Координационного совета российских соотечественников Кипра, а также группу россиян, которые находились с флагами рядом с ней во время празднования Дня российского флага, с ножом напала гражданка Украины. В последующем женщина была задержана национальными правоохранительными органами», — говорится в заявлении.

Как сообщается, СКР во взаимодействии с МИД России примет меры для установления всех обстоятельств произошедшего и личности женщины, причастной к нападению, для ее последующего привлечения к уголовной ответственности.

23 августа сообщалось, что полиция Кипра арестовала 55-летнюю гражданку Украины, которая угрожала ножом праздновавшим День российского флага россиянам в Ларнаке. Ожидается, что задержанной будут предъявлены обвинения в нападении, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия.

Ранее в августе украинец напал на россиянок в метро Парижа. По словам пострадавших, его вывела из себя русская речь. Видео произошедшего появились в Сети. На кадрах видно, как агрессивного мужчину останавливают жандармы.

В ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса. Еще в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ. Жители Европы и США обвиняют их в происходящем вокруг Украины.

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