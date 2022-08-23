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На Кипре задержали напавшую с ножом на россиян украинку

Phileleftheros: полиция Кипра арестовала украинку, угрожавшая ножом россиянам
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/STELLA
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Полиция Кипра арестовала 55-летнюю гражданку Украины, которая угрожала ножом праздновавшим День российского флага россиянам в Ларнаке. Об этом сообщила греческая газета Phileleftheros.

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Инцидент произошел около 9:30 мск в понедельник вечером напротив церкви Фанеромени.

«Группа людей собралась, чтобы отпраздновать День российского флага. Женщина, у которой проявлялись симптомы опьянения, подошла к этому месту и, по словам источников в полиции, ткнула в них ножом, что-то крича на своем языке», — говорится в публикации.

Ожидается, что задержанной будут предъявлены обвинения в нападении, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия.

Ранее в августе украинец напал на россиянок в метро Парижа. По словам пострадавших, его вывела из себя русская речь. Видео произошедшего появились в Сети. На кадрах видно, как агрессивного мужчину останавливают жандармы.

В ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса. Еще в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ. Жители Европы и США обвиняют их в происходящем на Украине.

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