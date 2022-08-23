На Кипре задержали напавшую с ножом на россиян украинку
Полиция Кипра арестовала 55-летнюю гражданку Украины, которая угрожала ножом праздновавшим День российского флага россиянам в Ларнаке. Об этом сообщила греческая газета Phileleftheros.
Инцидент произошел около 9:30 мск в понедельник вечером напротив церкви Фанеромени.
«Группа людей собралась, чтобы отпраздновать День российского флага. Женщина, у которой проявлялись симптомы опьянения, подошла к этому месту и, по словам источников в полиции, ткнула в них ножом, что-то крича на своем языке», — говорится в публикации.
Ожидается, что задержанной будут предъявлены обвинения в нападении, хулиганстве, нарушении общественного порядка и ношении оружия.
Ранее в августе украинец напал на россиянок в метро Парижа. По словам пострадавших, его вывела из себя русская речь. Видео произошедшего появились в Сети. На кадрах видно, как агрессивного мужчину останавливают жандармы.
В ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса. Еще в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ. Жители Европы и США обвиняют их в происходящем на Украине.