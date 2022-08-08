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Украинец напал на девушек в парижском метро из-за русской речи

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Фото: РЕН ТВ
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Украинец напал на девушек в метро Парижа, после того как услышал русскую речь. Кадры произошедшего появились в Сети. На них видно, как агрессивного мужчину останавливают жандармы.

По словам россиянок, на которых набросился украинец, его вывела из себя русская речь.

«Потом нас провел полицейский в обход турникетов и долго повторял на французском, что русские — сила!» — рассказала девушка в социальных сетях.

Ранее, 9 июня, гражданка Украины пригрозила хозяйке кафе «Россия», расположенного в Берлине, погромами из-за названия и вывески в цветах триколора.

Ранее, в апреле, сообщалось, что в Афинах во время автопробега в поддержку России группа украинцев напала на машину, где находился ребенок, семилетняя девочка, державшая в руках российских флаг, получила травмы. Как добавила мама девочки, полицейские при этом видели происходящее, однако не пытались остановить нападавших.

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