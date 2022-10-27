РФ направила Франции ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии

Посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту, в которой содержится требование принять меры по расследованию нападения украинцев на семью россиян в Довиле. Как отметили в пресс-службе дипмиссии 27 октября, там держат ситуацию на контроле.

Нота была направлена после того, как проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала, что компания украинцев напала на ее семью в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, после чего тот получил сильный ушиб носа. Однако приехавшие на место местные полицейские отказались задержать основного дебошира.

«Посольство России в Париже в курсе произошедшего с нашими соотечественниками вопиющего инцидента, ставшего наглядным свидетельством агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев из Украины во Франции», — цитирует «РИА Новости» заявление посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что решительно осуждают любые агрессивные действия в отношении россиян, от кого бы они ни исходили, и требуют принять меры по наказанию виновных, а также не допустить в будущем ситуаций, когда россияне подвергались бы опасности на территории Франции.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на группу людей с российскими флагами на Кипре. Во время празднования Дня российского флага с ножом на людей напала гражданка Украины. В последующем женщина была задержана национальными правоохранительными органами.

Ранее в августе стало известно, что украинец напал на россиянок в метро Парижа. По словам пострадавших, его вывела из себя русская речь. Видео произошедшего появились в Сети. На кадрах видно, как агрессивного мужчину останавливают жандармы.

В ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса. Еще в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ. Жители Европы и США обвиняют их в происходящем вокруг Украины.