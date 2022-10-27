Реклама
Прямой эфир
Экономика
ЕС заморозил российские активы на сумму €17,5 млрд
Общество
СК возбудил уголовное дело против основателя Gulagu.net о фейках об армии
Мир
В Китае указали на рост риска конфликта из-за поставок США оружия Тайваню
Экономика
Костин назвал необратимым для РФ отказ от доллара и евро
Мир
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Авто
У российских дилеров заканчиваются запасы Lada Vesta
Мир
РФ направила Франции ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии
Общество
Россияне стали реже покупать тыквы для Хеллоуина
Мир
Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе
Мир
Песков назвал ложью слова властей Польши о том, что СССР не освобождал страну
Экономика
Турция в сентябре установила новый рекорд экспорта в Россию
Экономика
Стоимость новостроек в Подмосковье за год выросла на 24,2%

РФ направила Франции ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии

0
Фото: Getty Images/atakan
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Париже направило в МИД Франции официальную ноту, в которой содержится требование принять меры по расследованию нападения украинцев на семью россиян в Довиле. Как отметили в пресс-службе дипмиссии 27 октября, там держат ситуацию на контроле.

Нота была направлена после того, как проживающая во Франции россиянка по имени Анастасия рассказала, что компания украинцев напала на ее семью в Нормандии. После словесной перепалки один из мужчин ударил ее отца, после чего тот получил сильный ушиб носа. Однако приехавшие на место местные полицейские отказались задержать основного дебошира.

Заложники большой политики: как сейчас живется русским за рубежом
В одних странах русофобские настроения оказались на подъеме, в других — людей просят вести себя достойно

«Посольство России в Париже в курсе произошедшего с нашими соотечественниками вопиющего инцидента, ставшего наглядным свидетельством агрессивной русофобии, проявляемой частью выходцев из Украины во Франции», — цитирует «РИА Новости» заявление посольства.

В дипмиссии подчеркнули, что решительно осуждают любые агрессивные действия в отношении россиян, от кого бы они ни исходили, и требуют принять меры по наказанию виновных, а также не допустить в будущем ситуаций, когда россияне подвергались бы опасности на территории Франции.

Ранее, 23 августа, сообщалось, что председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на группу людей с российскими флагами на Кипре. Во время празднования Дня российского флага с ножом на людей напала гражданка Украины. В последующем женщина была задержана национальными правоохранительными органами.

Ранее в августе стало известно, что украинец напал на россиянок в метро Парижа. По словам пострадавших, его вывела из себя русская речь. Видео произошедшего появились в Сети. На кадрах видно, как агрессивного мужчину останавливают жандармы.

В ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса. Еще в феврале уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова указывала, что граждане РФ за рубежом подвергаются нападкам из-за своей национальности или просто из-за того, что разговаривают на русском языке. Кроме того, заявила Москалькова, в социальных сетях оскорбляют школьников и студентов родом из РФ. Жители Европы и США обвиняют их в происходящем вокруг Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022