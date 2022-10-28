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Большинство ирландцев поддержали остановку приема украинских беженцев

Irish Times: большинство ирландцев выступили за остановку приема украинских беженцев
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Ирландия должна остановить прием украинских беженцев. Об этом в ходе опроса заявили 56% ирландцев, 28 октября сообщила газета Irish Times со ссылкой на исследования социологической фирмы Ipsos.

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Несмотря на то что Украина по-прежнему пользуется общественной поддержкой в условиях энергокризса, избиратели обеспокоены количеством прибывающих беженцев, отметили социологи.

Более половины опрошенных (56%) полагают, что необходимо остановить прием украинских беженцев. Поддерживают дальнейший приезд украинцев только 34% жителей Ирландии.

Как следует из опроса, 61% респондентов заявили, что к ним приезжает «слишком много беженцев». С таким мнением не согласились 34% респондентов.

Беженцы с Украины продолжают прибывать в аэропорт Дублина. Из-за нехватки доступного жилья некоторые из них ночуют в аэропорту в ожидании жилья, которые предоставляют местные власти.

27 октября сообщалось, что украинским беженцам дали месяц на выселение из отеля Kilin в Шотландии. Украинцы приехали в Шотландию по спонсорской программе Шотландии и изначально забронировали места в отеле до конца марта 2023 года. Однако контракт отеля с властями страны был разорван.

По словам менеджера отеля Партхива Вьяса, уведомление пришло внезапно.

В тот же день власти Бельгии обратились к украинским беженцам, попросив их перебраться из центров временного размещения в постоянное жилье.

26 октября стало известно, что власти Франции потратили почти в €6 млн за 73 дня содержания около 930 украинских беженцев на борту парома «Средиземноморье» в Марселе.

В тот же день на севере Австрии около 1 тыс. человек вышли на акцию протеста против установки палаток для беженцев в Санкт-Георген-им-Аттергау. Палатки были установлены возле федерального центра помощи беженцам. По словам протестующих, их присутствие угрожает безопасности общины, так как там проживают в основном молодые люди.

25 октября власти Польши заявили о том, что собираются ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов.

С начала спецоперации России по защите Донбасса число прибывших в Польшу украинских беженцев превысило 3 млн уже к концу апреля.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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