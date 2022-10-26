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Франция потратила €6 млн на содержание украинских беженцев на пароме в Марселе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Gerard Bottino
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Содержание украинских беженцев на борту парома «Средиземноморье» обошелся Франции почти в €6 млн за 73 дня. Об этом сообщила 24 октября газета Le Monde со ссылкой на данные префектуры французского департамента Буш-дю-Рон, создавшего для беженцев такие условия.

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По данным издания, около 930 украинских беженцев проживало на борту корабля Corsica Linea, пришвартованного в порту Марселя с 29 марта по 10 июня. Им обеспечили не только проживание в каютах и питание в ресторане на борту, но и «присмотр за детьми, курсы французского, работу службы психологической поддержи и медицинской помощи, а также административную поддержку».

Отмечается, что из этих средств около €4 млн ушло на обустройство парома на 1600 мест, включая счета за воду и электричество. Еще около €850 тыс. было израсходовано на питание и прачечные. Работа НКО Красный Крест и SOS Solidarités обошлась в €415 и €320 тыс. соответственно. По данным газеты, средства на это были выделены из бюджета министерства внутренних дел Франции.

Издание также подчеркнуло, что эта сумма значительно превосходит средний объем средств, которое Франция тратит на размещение беженцев.

«Мы столкнулись с массовым притоком людей, особенно через итальянскую границу, без нашего контроля над окончательным числом или без знания того, как разместить их, когда в регионе больше не было возможности. Мы должны были найти немедленное решение», — рассказал изданию префект французского региона Прованс-Альпы-Лазурный Берег (PACA) Кристоф Мирман.

Ранее в среду газета The Washington Post сообщила, что в Европе ухудшается отношение к беженцам с Украины — вплоть до неприязни и враждебности в ряде стран.

Так, 25 октября сообщалось, что в Австрии пройдет марш против наплыва беженцев с Украины. Участники намерены перекрыть автобан рядом с поселением Санкт-Георгиен. При этом организаторы уточнили, что поводом для акции протеста стали не сами беженцы, а проблема их непропорционального распределения между регионами страны.

В тот же день стало известно, что Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов.

20 октября на севере Германии неизвестные подожгли приют для беженцев с Украины, находящийся в коммуне Гросс-Штрёмкендорф на федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания. С марта 2022 года в здании жили 14 украинских беженцев. Сейчас беженцев разместили в других приютах.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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