Австрийцы выйдут на марш против наплыва беженцев с Украины

В Австрии в среду пройдет марш против наплыва беженцев с Украины. Об этом во вторник, 25 октября, сообщает газета Kronen.

Марш состоится в федеральной земле Верхняя Австрия 26 октября — в день, когда в стране будет отмечаться 67-летие со дня восстановления независимости и суверенитета Австрии.

Участники намерены перекрыть автобан рядом с поселением Санкт-Георгиен. При этом организаторы уточнили, что поводом для акции протеста стали не сами беженцы, а проблема их непропорционального распределения между регионами страны.

Как отмечается в материале, австрийцы жалуются на нерегулируемый поток нелегальных беженцев, которые после пересечения границы «предоставлены сами себе и бродят по деревням». Так, только на прошлой неделе в регионе зафиксированы более трех тысяч нелегалов. В лесопосадках возле населенных пунктах жители находят брошенную одежду и мусор. Ряд глав местных администраций сообщили изданию о том, что местное население напугано данной ситуацией.

Ранее, 17 октября, сообщалось, что в Австрии начались протесты из-за установки полевых палаток для беженцев. Их размещают в таких условиях, так как государственные пункты первичного приема в настоящее время переполнены. В знак несогласия с данными мерами представители местных властей в федеральной земле Верхняя Австрия пригрозили перекрыть автобан. Против установки палаток также выступили в землях Форарльберг и Тироль.

До этого, 12 октября, канцлер Австрии Нехаммер заявил о проблемах в стране из-за наплыва беженцев с Украины. Он отметил, что страна не справляется с огромным наплывом украинских беженцев, которых на данный момент в стране насчитывается уже более 85 тыс.

Австрия — не единственная европейская страна, столкнувшаяся в последнее время с серьезными проблемами из-за роста числа украинских беженцев.

Так, 1 октября сообщалось, что в Чехии за последние месяцы также резко выросло число беженцев. При этом уточнялось, что полиция задержала рекордное количество людей, помогающих нелегальным мигрантам пересечь границу, четверть из них оказалась украинцами.