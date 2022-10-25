Польша планирует ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины

Польша собирается ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, принудив их самостоятельно покрывать часть своих расходов, пишет во вторник, 25 октября, польская газета EurActiv.

Местное правительство предложило скорректировать специальный закон о помощи украинцам, ужесточив правила и обязав беженцев частично покрывать свои расходы, пишет ТАСС.

По информации издания, специальные идентификационные номера PESEL, присвоенные беженцам, будут иметь ограниченный доступ к социальным пособиям. Так, ежемесячное пособие на ребенка составит 500 злотых (6340 рублей. — Ред.).

Ранее в этот день газета Rzeczpospolita написала, что Польша больше не в состоянии содержать беженцев с Украины. Страна потратила на помощь уже 5,5 млрд злотых (более 68,3 млрд рублей). Из фонда для помощи беженцам уже потрачено 4,1 млрд злотых — расходы на пособия, транспорт, питание и проживание. Также предусмотрены социальные и семейные льготы.

Профессор Петр Длугош в интервью газете предрек, что в страну перед зимой может приехать вторая волна украинских беженцев.

Как выяснилось 8 октября, власти Польши собираются ввести частичную плату за жилье, предоставленное государством для украинских беженцев, которые остаются в стране на постоянной основе. Все чаще встречаются ситуации, когда украинцы достаточно зарабатывают на жизнь, а расходы за их пребывание несет польское государство.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев проводит военные действия с 2014 года.

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